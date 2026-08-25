The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2026
ISIN Name
DE000HEL0XXX LB.HESS.-THR. IHS 25/26
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08R/24
IT0005607XXX ITALIEN 24/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA08H/25
XS2346516XXX NATWEST GRP 21/31FLR MTN
BE6315719XXX BELFIUS BK 19/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000MHB3XXX MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2033
DE000A30WXXX DT.PFBR.BANK MTN.35416
XS1571982XXX ITALGAS RETI 17/26 MTN
US6944PM2XXX PAC.L.G.F.II 23/26 MTN
ES0413860XXX BCO SABADELL 23/26
XS1871114XXX RAIF.LABA NO 18/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2026
ISIN Name
DE000HEL0XXX LB.HESS.-THR. IHS 25/26
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08R/24
IT0005607XXX ITALIEN 24/26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA08H/25
XS2346516XXX NATWEST GRP 21/31FLR MTN
BE6315719XXX BELFIUS BK 19/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000MHB3XXX MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2033
DE000A30WXXX DT.PFBR.BANK MTN.35416
XS1571982XXX ITALGAS RETI 17/26 MTN
US6944PM2XXX PAC.L.G.F.II 23/26 MTN
ES0413860XXX BCO SABADELL 23/26
XS1871114XXX RAIF.LABA NO 18/26 MTN
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