Zürich - Epic Suisse hat im ersten Halbjahr 2026 die Mieteinnahmen erneut gesteigert. Dank Bewertungs- und Veräusserungsgewinnen stieg auch der Reingewinn. Die Mieteinnahmen legten um 4,0 Prozent auf 34,7 Millionen Franken zu, wie das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Leerstand der in Betrieb stehenden Liegenschaften lag bei 9,4 Prozent. Das war vor allem auf die neu in den Bestand überführten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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