Zürich - Die Lebensmittelgruppe Orior hat im ersten Halbjahr 2026 weiter an Umsatz eingebüsst und senkt nun die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Gleichzeitig konnte aber die Profitabilität ganz leicht verbessert werden. Das auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisierte Unternehmen setzte von Januar bis Juni 283,3 Millionen Franken um, 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Organisch lag das Minus bei 5,7 Prozent, wie Orior am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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