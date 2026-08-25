Cham - Die Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2026 den Mietertrag gesteigert. Im Vorjahr hatten sich die Cham Group und Ina Invest zusammengeschlossen. Nun werden die Projekte vorangetrieben. Aus der Vermietung erwirtschaftete Cham SP nach vollständiger Konsolidierung der Erträge aus dem Ina Invest-Portfolio einen um 5 Prozent höheren Mietertrag von 13,7 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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