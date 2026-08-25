Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ihren Gewinn deutlich gesteigert. Für das gesamte Jahr 2026 legt das Institut die Messlatte nun höher. Der Geschäftserfolg, der bei Banken das Mass für die operative Leistung ist, stieg bei der LUKB im ersten Halbjahr 2026 um 6,4 Prozent auf 181,7 Millionen Franken, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Der Konzerngewinn kletterte um 7,1 Prozent auf 161,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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