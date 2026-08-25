SAP hat die Abwärtstrendlinie überschritten und notiert nun direkt an einer entscheidenden Marke. Der Softwarekonzern aus Walldorf punktet operativ mit kräftigem Cloud-Wachstum, während der Markt gleichzeitig über die hohe Bewertung diskutiert. Cloud-Wachstum trifft auf Bewertungsdebatte SAP hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal überzeugt. Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft wuchs um +27% auf 22,9 Milliarden €, die Clouderlöse legten um +22% zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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