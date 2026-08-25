Arbon - Arbonia hat im ersten Halbjahr 2026 beim Umsatz zugelegt, aber operativ deutlich weniger verdient. Hauptgrund ist die SAP-Einführung bei der deutschen Tochter Garant, die zu temporären Betriebsstörungen führte. Aus diesem Grund passt das Ostschweizer Unternehmen nun den Ausblick für den Betriebsgewinn an. Der Nettoumsatz stieg von Januar bis Juni um 3,6 Prozent auf 318,2 Millionen Franken, wie die auf Türen fokussierte Gruppe am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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