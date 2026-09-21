Arbonia AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
Arbon, 21. September 2026 - Arbonia hat das ehemalige Corporate Center in Arbon (CH), das heute als voll vermietetes Business Center genutzt wird, für ca. CHF 21 Millionen veräussert. Mit der Transaktion setzt das Unternehmen die bereits kommunizierte Strategie zur Veräusserung nicht mehr betriebsnotwendiger Immobilien konsequent um.
Im Zuge der Fokussierung auf das operative Kerngeschäft überprüft Arbonia ihr Immobilienportfolio laufend. Dabei hat das Unternehmen mehrere Liegenschaften identifiziert, die aufgrund betrieblicher Optimierungen, für den operativen Betrieb nicht mehr erforderlich sind. Das ehemalige Corporate Center in Arbon, das heute als Business Center vollständig an Dritte sowie an Arbonia vermietet ist, bildet den ersten wesentlichen Schritt dieser Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Verkauf werden gebundene Mittel freigesetzt und die finanzielle Flexibilität weiter gestärkt.
Nach nahezu 20 Jahren Nutzung seit der Errichtung des damaligen Corporate Centers im Jahr 2007 hat Arbonia die Liegenschaft veräussert. Der Verkauf wurde vom Verwaltungsrat genehmigt; der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die Transaktion vollzogen.
Kontakt
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|Arbonia AG
|Amriswilerstrasse 50
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2401908 21.09.2026 CET/CEST