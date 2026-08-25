Wiesbaden - Der reale Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juni 2026 gegenüber Mai kalender- und saisonbereinigt um 6,0 Prozent gestiegen. Mehrere Großaufträge trugen zu diesem Ergebnis bei, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte.



Der Auftragseingang im Hochbau nahm um 8,5 Prozent und im Tiefbau um 4,0 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von April 2026 bis Juni 2026 um 5,7 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +1,5 Prozent; Tiefbau: +9,3 Prozent).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni 2026 um 11,3 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 4,3 Prozent und im Tiefbau um 17,8 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 20,8 Prozent über dem Vorjahreswert.



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juni 2026 um 6,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 11,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro.



Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent auf rund 545.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.





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