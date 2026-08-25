Sechs vertikale Photovoltaikanlagen von Next2Sun erzielten im bisherigen Jahr 2026 einen höheren Marktwert als die allgemeine Solarstromerzeugung. Das Unternehmen führt den Unterschied auf die stärkere Einspeisung in den Morgen- und Abendstunden zurück. Nach einer Auswertung von Next2Sun erreichten sechs vom Unternehmen überwachte Bestandsanlagen durchschnittlich einen Marktwert von 7,496 Cent je Kilowattstunde. Der von Next2Sun für denselben Zeitraum aus Daten von Netztransparenz.de berechnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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