Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft sendet mit einem erneuten Mini-Wachstum im Frühjahr ein Lebenszeichen inmitten aller Krisen. Im Zeitraum April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 0,3 Prozent zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst berechnet, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Europas grösste Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen. «Wie schon im ersten Quartal ging der Anstieg vor allem auf die gute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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