Genf - Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn deutlich gesteigert. Zum Rekordergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Betriebsgewinn, an dem der Erfolg des operativen Geschäfts gemessen wird, lag in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 138,3 Millionen Franken um rund einen Viertel über dem Vorjahreswert, wie die BCGE am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn erhöhte sich um gut 26 Prozent auf 118,6 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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