Nachdem Nvidia am Montag mit Spekulationen über Preiserhöhungen für Bewegung nach unten im Technologiesektor gesorgt hat, rückt nun der wichtige Termin am morgigen Mittwoch näher. Anleger warten gespannt darauf, wenn Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Bücher zum zweiten Geschäftsquartal öffnet.Und die Erwartungen sind hoch. Analysten rechnen beim Gewinn mit einem Plus von fast 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Umsatz wird nahezu mit einer Verdopplung gerechnet. Deutsche-Bank-Experte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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