Datum der Anmeldung:
21.08.2026
Aktenzeichen:
B8-82/26
Unternehmen:
Anemoi Midco Limited, London (GBR) (KKR & Co. Inc., New York, (USA)); TotalEnergies SE, Courbevoie, (FRA); Erwerb der gemeinsamen Kontrolle und von 50% der Anteile an DAJA 228, Nanterre, (FRA);
Produktmärkte:
EEG-Strom, Onshore-Windpark, Photovoltaikanlagen
21.08.2026
Aktenzeichen:
B8-82/26
Unternehmen:
Anemoi Midco Limited, London (GBR) (KKR & Co. Inc., New York, (USA)); TotalEnergies SE, Courbevoie, (FRA); Erwerb der gemeinsamen Kontrolle und von 50% der Anteile an DAJA 228, Nanterre, (FRA);
Produktmärkte:
EEG-Strom, Onshore-Windpark, Photovoltaikanlagen
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