Datum der Anmeldung:
21.08.2026
Aktenzeichen:
B9-90/26
Unternehmen:
Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG, Bad Homburg v. d. Höhe (Fosun-Gruppe); Erwerb sämtlicher Anteile an und der alleinigen Kontrolle über Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG sowie Athora Deutschland Verwaltungs GmbH, beide Wiesbaden;
Produktmärkte:
Betriebsrenten, Versicherungen
21.08.2026
Aktenzeichen:
B9-90/26
Unternehmen:
Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG, Bad Homburg v. d. Höhe (Fosun-Gruppe); Erwerb sämtlicher Anteile an und der alleinigen Kontrolle über Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG sowie Athora Deutschland Verwaltungs GmbH, beide Wiesbaden;
Produktmärkte:
Betriebsrenten, Versicherungen
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