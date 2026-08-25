Geopolitische Konflikte, regulatorische Neuerungen und unerwartete Marktereignisse können Strompreise stark schwanken lassen. Für Betreiber erneuerbarer Energieanlagen ebenso wie für stromintensive Unternehmen entsteht dadurch ein erhebliches wirtschaftliches Risiko: Erzeuger können ihre Erlöse nur schwer langfristig planen, während Abnehmer nicht verlässlich abschätzen können, welche Stromkosten künftig auf sie zukommen. Power Purchase Agreements (PPAs) bieten hierfür einen möglichen Ansatz. Sie können Strompreise über längere Zeiträume vertraglich absichern und schaffen damit Planungssicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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