Bern - Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 2025 gemäss neuesten Daten stärker gewachsen als bisher gedacht. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) verzeichnete zu Preisen des Vorjahres einen Anstieg von 1,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte zuletzt das Wachstum der Schweizer Wirtschaft auf 1,4 Prozent geschätzt. Nebst diesen ersten Schätzungen für das Jahr 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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