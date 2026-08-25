Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.180 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten Infineon, Siemens Energy und Airbus, am Ende Qiagen, Volkswagen und Mercedes-Benz.



"Die USA drohen dem Iran und allen Staaten, die mit dem Iran Wirtschaftsbeziehungen pflegen. Konkrete Details und einen Starttermin bleiben die USA aber schuldig", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Börsen haben auf die neuen Ankündigungen nicht reagiert." Dafür seien sie zu unpräzise. An Drohungen aus dem Weißen Haus hätten sich Anleger mittlerweile gewöhnt. "Es wirkt, als sollen die Drohungen vor allem ein Druckmittel sein, um den Iran wieder zu Verhandlungen zu drängen."



"Der Dax ist extrem umsatzarm in die Börsenwoche gestartet. Das war gestern das bislang zweitniedrigste Handelsvolumen in diesem Jahr", so Altmann weiter. Noch weniger Dax-Aktien wurden nur am Pfingstmontag gehandelt. "Im Moment treffen sehr wenige Käufer auf sehr wenige Verkäufer. Die geringe Verkaufsbereitschaft sichert den Dax nach unten ab. Sollte der Verkaufswille jedoch zunehmen, sind bei so wenigen Käufern Kursverluste unausweichlich."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1661 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8576 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 91,49 US-Dollar; das waren 68 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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