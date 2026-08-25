Härtetest bei Mach 5,5: Cadoux - premiumHPA besteht Hyperschalltest in US-Rakete

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Cadoux' premiumHPA besteht den Hyperschall-Härtetest bei Mach 5,5: Der erfolgreiche Batterieeinsatz mit US-Partnern reduziert das Marktrisiko und stärkt die Position im Hochleistungsbatterie-Markt.

Cadoux Ltd (ASX: CCM; FSE: SLD) meldet einen bedeutenden Meilenstein für sein hochreines Aluminiumoxid (premiumHPA): In einem Hyperschall-Testflug der US-Firma Pluto Aerospace bewährte sich das Material unter extremsten Bedingungen. Die mit premiumHPA ausgestatteten Lithium-Ionen-Batterien von Navitas Systems erfüllten alle Spezifikationen und hielten den massiven Belastungen des Fluges problemlos stand.

Härtetest bei Mach 5,5 und 150 G

Beim Testflug der Feststoffrakete "Pluto Dash One" erreichte das System Geschwindigkeiten von Mach 5,5, eine Beschleunigung von fast 150 G und Höhen von über 45.000 Fuß. Die eingesetzten 3,8-Ah-Pouchzellen versorgten das Kontrollsystem der Rakete zuverlässig mit Strom - trotz enormer mechanischer Schocks, massiver Vibrationen und extremer Temperaturschwankungen bis in die eiskalte Troposphäre.

Die Batteriearchitektur nutzt eine von American Energy Technologies (AETC) entwickelte Additivtechnologie aus Primär- und Recyclingmaterialien, die durch Cadoux' nanoskaliges premiumHPA aufgewertet wird. Diese Materialkombination zielt darauf ab, Leistung, Sicherheit und Lebensdauer von Batterien für absolut anspruchsvolle High-End-Anwendungen zu maximieren.

Erfolgreiche Qualifizierung reduziert kommerzielles Risiko für Cadoux

Der fehlerfreie Flug lieferte den Nachweis für die Leistungsfähigkeit der verbauten Materialien. Für Investoren besonders relevant: Der Härtetest ist ein entscheidender Baustein zur kommerziellen Qualifizierung von Cadoux' premiumHPA und reduziert das Markteintrittsrisiko ("De-Risking") erheblich. Das Material glänzte dabei mit zwei Kernaspekten:

Stabile Leistungsparameter: Die Batterie zeigte verlässliche Stromabgabe, stabile Spannung sowie eine hohe Leistungsabgabe bei rasanter Beschleunigung und behielt ihre strukturelle Integrität bei.

Maximale Sicherheit: Es traten keinerlei sicherheitsrelevante Ausfälle wie thermisches Durchgehen (Thermal Runaway), Entgasung, Leckagen oder Feuer auf.

Selbst nach dem Flug blieben die Zellen elektrisch und physisch vollkommen stabil. Für Cadoux-Managing-Director Roland Hill ist dieser Einsatz der ultimative Praxisbeweis für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Materials. Die Zusammenarbeit mit hochkarätigen US-Partnern - darunter Navitas (eine Tochter des Batterie-Giganten East Penn) und AETC (zugelassener Lieferant von zwölf US-Batterieherstellern) - unterstreiche zudem die hervorragende Positionierung von Cadoux im zukunftsträchtigen Markt für Hochleistungsbatterien, so Hill weiter.

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