Seltene Erden: Chinas Lieferdrosselung trifft US-Raumfahrt und Verteidigung

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Kritische Rohstoffe werden zum geopolitischen Hebel: Chinas Exportkontrollen bei Seltenen Erden, Yttrium und Gallium erhöhen den Druck auf SpaceTech, Defense und westliche Lieferketten.

Vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident und Chinas Staatschef Xi Jinping am 24. September in Washington spitzt sich der Konflikt um kritische Rohstoffe erneut zu. Einige chinesische Lieferanten verweigern oder verzögern vermehrt Ausfuhren Seltener Erden und strategischer Hightech-Metalle in die USA. Was auf diplomatischer Ebene wie ein bürokratischer Streit um Exportlizenzen und Sanktionsregime wirkt, entwickelt sich für die Raumfahrt-, Satelliten- und Verteidigungsindustrie (SpaceTech & Defense) zu einem akuten operativen Risikofaktor - und zugleich zu einem Katalysator für westliche Reshoring-Initiativen.

Lizenzstau und Sanktionen: Schlüsselmetalle für die Luft- und Raumfahrt im Visier

Hintergrund der jüngsten Verschärfung sind Pekings Sanktionen gegen die Responsible Business Alliance (RBA) und deren Rohstoff-Auditprogramm Responsible Minerals Initiative (RMI). Chinesische Exporteure befürchten staatliche Repressalien, sollten sie westliche Compliance-Vorgaben erfüllen, oder sorgen sich vor Sanktionen wegen Lieferungen an gelistete Endnutzer. Mehrere US-Konzerne warten infolgedessen seit über sechs Monaten auf Ausfuhrgenehmigungen.

Während Standard-Magnete nach den Restriktionen von 2025 teilweise wieder fließen, verharren hochspezialisierte Werkstoffe für Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen auf Rekordpreisniveaus bei chronischer Knappheit:

Yttrium: Unverzichtbar für Hochtemperatur-Wärmedämmschichten in Raketentriebwerken, Lasertechnologie und Satellitenkeramiken. US-Importe liegen trotz leichter Sommerbelebung weiterhin rund 50 Prozent unter dem Niveau von 2024.

Indiumphosphid & Gallium: Elementare Basismaterialien für strahlenresistente Solarzellen im Orbit, optoelektronische Sensoren und hochfrequente Radar- sowie RF-Kommunikationschips.

Terbium: Kritischer Dotierstoff für hitzebeständige Hochleistungsmagnete in Raumfahrt-Aktuatoren und Lenkwaffensystemen.

Wolfram : Strategisches Schwermetall mit höchstem Schmelzpunkt für Triebwerksdüsen, Strahlenschutzschilde und kinetische Verteidigungsanwendungen.



Geopolitischer Flaschenhals: Verbündete wie Japan noch härter getroffen

Die Dimension der chinesischen Exportkontrollen verdeutlicht der Blick auf wichtige Partnerländer der westlichen Allianz: Japanische Unternehmen melden drastische Einbrüche bei kritischen Lieferungen. Zolldaten offenbaren, dass China im laufenden Jahr bis August die Terbiumexporte nach Japan vollständig auf null reduzierte (Vorjahr: 20 Tonnen). Die Lieferungen von Gallium brachen um 65 Prozent ein, jene von Yttrium sogar um 98 Prozent.

China nutzt seine Vormachtstellung bei der Weiterverarbeitung Seltener Erden gezielt als geopolitisches Druckmittel gegen US-Handelsbeschränkungen in den Sektoren Robotik, Drohnen und Halbleiterprüfung. Für SpaceTech-Investoren bedeutet dieses Umfeld zweierlei: Einerseits drohen traditionellen Aerospace-Primes Projektverzögerungen und Margendruck durch steigende Beschaffungskosten. Andererseits beschleunigt der anhaltende Versorgungsdruck massive staatliche Förderprogramme für heimische Abbau- und Veredelungskapazitäten. Unternehmen, die alternative Lieferketten, Recyclinglösungen oder synthetische Substitute für orbitale Schlüsselmetalle anbieten, sichern sich dadurch eine erhebliche strukturelle Bewertungsprämie.

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