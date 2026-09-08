8. September 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das "Projekt Auld Creek") in Reefton, Neuseeland, bereitzustellen.
Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Bohrungen abgeschlossen, deren Schwerpunkt vor allem darauf lag, die Konfidenz der Mineralressource zu verbessern und detaillierte Daten für die geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien zu liefern, die die vorläufige Machbarkeitsstudie ("PFS") unterstützen, die für den Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens erforderlich ist. Nach der Ankündigung im Juli 2026[1], dass das Projekt Auld Creek als gelistetes Projekt im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens akzeptiert wurde, liegt das Unternehmen weiterhin im Zeitplan, seine Strategie umzusetzen, seinen vollständigen Antrag im Oktober 2026 einzureichen und die PFS im Dezember 2026 zu veröffentlichen.[2]
Höhepunkte:
- Vier Bohrgeräte erproben weiterhin die wachsende Ressource, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist.
- Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Ressourcenbohrungen abgeschlossen und somit sein Ziel von 19.000 m übertroffen.
- Die Höhepunkte der Analyseergebnisse der Bohrungen bei Auld Creek beinhalten:
- ACDDH086: 2,7 m mit 23,2 g/t AuÄq2 (15,4 g/t Au und 3,6 % Sb) ab 249 m
- ACDDH103: 7,0 m mit 9,9 g/t AuÄq2 (5,7 g/t Au und 2,0 % Sb) ab 133 m
- ACDDH104: 32,0 m mit 2,4 g/t AuÄq2 (2,1 g/t Au und 0,1 % Sb) ab 332 m
- ACDDH106: 11,3 m mit 5,7 g/t Au (inkl. 0,8 m mit 17,65 g/t Au) ab 159 m
- ACDDH107: 1,9 m mit 22,7 g/t AuÄq2 (10,1 g/t Au und 5,8 % Sb) ab 249,55 m
- ACDDH108: 11,3 m mit 6,11 g/t Au ab 256 m
- ACDDH111: 4,5 m mit 12,6 g/t AuÄq2 (5,8 g/t Au und 3,1 % Sb) ab 138 m
- ACDDH112: 2,9 m mit 38,8 g/t AuÄq2 (9,3 g/t Au und 13,7 % Sb) ab 226 m
- ACDDH119: 0,6 m mit 136,2 g/t AuÄq2 (82,9 g/t Au und 24,8 % Sb) ab 237,6 m
- Äußerst detaillierte geologische und strukturelle Studien haben das Verständnis des Unternehmens für die Ausrichtung der hochgradigen mineralisierten Erzfälle erheblich verbessert, was zu einer hohen Erfolgsquote bei der Festlegung von Bohrzielen und verbesserten Gehalten in den Bohrabschnitten beigetragen hat.
- Lokalisierte mineralisierte Zonen mit einer Mächtigkeit von über 20 m unterstützen den potenziellen Umfang und die Kontinuität der Ressource. Die Bohrungen ergaben zudem außergewöhnlich hohe Einzelgehalte und erste Beobachtungen von sichtbarem Gold auf dem Projekt Auld Creek.
- Analyseergebnisse von weiteren 18 Bohrlöchern sind noch ausstehend und werden in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.
- Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, seinen substantiellen Antrag im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens im Oktober 2026 einzureichen.
Robert Eckford, Chief Executive Officer von RUA GOLD, sagte: "Diese außergewöhnlichen Explorationsergebnisse fließen in den Minenplan ein und unterstreichen das beträchtliche Erschließungspotenzial des Projekts Auld Creek. Die Lagerstätte übertrifft weiterhin unsere Erwartungen und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Unser verbessertes Verständnis für die Ausrichtung der hochgradig mineralisierten Erzfälle wird von grundlegender Bedeutung sein, wenn wir die nächste Bohrphase vorantreiben. Das Vorkommen von sichtbarem Gold ist besonders vielversprechend und weist darauf hin, dass sich die Gehalte in der Tiefe verbessern könnten."
Abbildung 1: Höhepunkte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek
Tabelle 1: Bedeutsame Abschnitte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek
Bohrlochnr.
Von
Bis
Intervall
Au (g/t)
Sb
Einschließlich
ACDDH086
249,2
251,95
2,75
15,4
3,60 %
ACDDH103
133
140
7
5,66
1,96 %
0,85 m mit 15 g/t Au
ACDDH104
332,1
364,1
32
2,11
1,1 m mit 1,8 % Sb und 1 m mit 1,08 % Sb (im Abstand von 20 m)
ACDDH106
158,6
169,9
11,3
5,67
0,8 m mit 17,65 g/t Au
ACDDH107
249,55
250,7
1,9
10,1
5,88 %
ACDDH108
256
267,3
11,3
6,11
1 m mit 21,8 g/t Au
ACDDH111
138
142,5
4,5
5,84
3,14 %
2 m mit 9,87 g/t Au und 2,5 m mit 5,45 % Sb
ACDDH112
226
228,85
2,85
9,29
13,71 %
0,5 m mit 40,5 g/t Au
ACDDH119
237,6
238,15
0,6
82,9
24,80 %
EXPLORATIONSUPDATE FÜR AULD CREEK
Die jüngsten Bohrungen verdeutlichen weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource Auld Creek, die sich über eine Länge von über 1.000 m und bis in eine Tiefe von über 500 m erstreckt. Nach dem Abschluss des geplanten 19.600-m-Bohrprogramms und ermutigt durch die bis dato erhaltenen außergewöhnlichen Ergebnisse wird das Unternehmen die Bohrungen im vierten Quartal 2026 mit vier Bohrgeräten fortsetzen, um die Lagerstätte entlang des Streichens und in der Tiefe zu erproben.
Die Bohrzielermittlung wurde von detaillierten Kartierungen der Strukturen geleitet, mit denen die Ausrichtung und das Abtauchen der potenziellen hochgradig mineralisierten Erzfälle interpretiert wurden. Die Stereonet-Auftragung der Einfalls- und Streichenwinkel innerhalb der primären Verwerfungszone Fraternal weist auf eine allgemeine Ausrichtung von 186°/84°W hin. Die Analyse zeigt auch, dass die Scherungen und Brekzien, die die Verwerfung Fraternal durchschneiden, bei 354° ausgerichtet sind und ein moderates Abtauchen aufweisen.
Bohrungen auf Grundlage dieser strukturellen Leitlinien haben eine starke Kontinuität der Mineralisierung entlang der interpretierten Ausrichtungen und eine hohe Erfolgsquote bei der Erprobung geplanter Ziele gezeigt.
Abbildung 2: Ausrichtungen der Erzfälle bei Fraternal, Auld Creek
Zwei Merkmale des jüngsten Bohrprogramms sind besonders bemerkenswert:
- Bestimmte mineralisierte Erzfälle weisen zunehmende Gold- und Antimongehalte auf, einschließlich Intervallen, in denen sichtbares Gold beobachtet wurde (Zone 1 - Abbildung 2).
- Die mineralisierten Mächtigkeiten nehmen in bestimmten Bereichen zu, wobei eigenständige Zonen im Hangenden und Liegenden mit höherer Antimonmineralisierung eine breite Zone mit einem Gehalt von etwa 2 bis 3 g/t Au umschließen (Zone 2 - Abbildung 2).
Abbildung 3: Hochgradiges Au und Sb von Zone 1, Abbildung 2.
Das Ressourcenbohrprogramm umfasst auch die für die PFS erforderlichen geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien, einschließlich Gesteinsfestigkeitsprüfungen, Bestimmung des spezifischen Gewichts und Charakterisierung der Erzzone. Diese Arbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen und werden den bevorstehenden Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens sowie die Einreichung der erforderlichen technischen Berichte gemäß NI 43-101 unterstützen.
Abbildung 4: Lage der aktiven Explorationsprojekte von Rua Gold
MANAGEMENT-UPDATE
RUA GOLD freut sich außerdem, die Ernennung von Darren Prins zum Interim Chief Financial Officer und Corporate Secretary während des geplanten Mutterschaftsurlaubs von Zeenat Lokhandwala bekannt zu geben.
Herr Prins bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Berichterstattung, Governance sowie Fusionen und Übernahmen ein. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Finanzpositionen bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen inne, einschließlich Timmins Gold, Mayfair Gold und First Mining Gold.
ÜBER RUA GOLD
RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in produzierende Weltklasse-Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.
Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9-50 g/t gefördert wurden. [3]
Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. #_edn4
Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten durch Überprüfung der Standort-, Analyse- und Testdaten verifiziert, die den Angaben in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen.
QA/QC-Bohrkern
Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, sodass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an Rua zurückgeschickt.
Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden an ALS Brisbane geschickt, um dort mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (ALS-Code Au-AA26) auf Gold (Au) untersucht zu werden; sowie auf Antimon (Sb) mittels Probenvorbereitung durch Lithiumborat-Schmelze, gefolgt von einer Auswertung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) (ALS-Codes: Sb-XRF15b für 0,005-20,0 % Sb und Sb-XRF15c für 0,01-80,0 % Sb).
Kontakt RUA GOLD
Neuseeland
Simon Delander
VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs
E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com
Website: www.RUAGOLD.com
Kanada
Robert Eckford
Chief Executive Officer
E-Mail: reckford@RUAGOLD.com
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "dürften", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bohrprogramm am Zielgebiet Auld Creek sowie dessen Zeitplan und Ergebnisse, dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung sowie den erwarteten Beiträgen von Herrn Prins. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.
Tabelle 2: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA
Bohrloch-Nr.
Easting
Northing
rL
Gesamttiefe
Site _ID
Neigung
Azimut (wahr)
Jahr
ACDDH079
1507082.2
5333093.18
583,32
316,8
Pad 08
-60
120
2026
ACDDH080
1507191.04
5333295.02
514,48
253,3
Pad 04
-76
140
2026
ACDDH081
1507072.37
5332958.36
605,52
432,2
Pad 18
-73
85
2026
ACDDH082
1507082.56
5333095.59
582,4
343,9
Pad 08
-66,5
84
2026
ACDDH085
1507072.65
5332958.23
605,5
397
Pad 18
-71,5
104
2026
ACDDH086
1507119.66
5333160.15
539,6
279,9
Pad 09
-69
82
2026
ACDDH088
1507082.87
5333092.69
583,13
273,8
Pad 08
-53,5
123
2026
ACDDH089
1507071.17
5332957.77
605,63
439,3
Pad 18
-74
119
2026
ACDDH090A
1507119.2
5333160.24
539,51
375,7
Pad 09
-75
82
2026
ACDDH091
1507082.86
5333094.38
582,98
296,6
Pad 08
-61,5
105,7
2026
ACDDH093
1507071.65
5332958.1
605,68
516,4
Pad 18
-78,3
100,4
2026
ACDDH094
1507192.48
5333294.7
514,76
271,3
Pad 04
-74,5
117,4
2026
ACDDH095
1507082.47
5333092.53
583,36
296
Pad 08
-58
127
2026
ACDDH096
1507192.5
5333294.7
514,77
184,5
Pad 04
-71,3
115
2026
ACDDH097
1507083.42
5333093.45
582,96
263
Pad 08
-55,2
109,5
2026
ACDDH098
1507072.71
5332958.15
605,56
278
Pad 18
-60
90
2026
ACDDH099
1507193
5333296.48
514,38
133,9
Pad 04
-69,5
101
2026
ACDDH100
1507289.57
5333151.2
537,64
178,7
Pad 24
-61,6
247
2026
ACDDH101
1507191.97
5333295.33
514,58
212,5
Pad 04
-62,5
37,6
2026
ACDDH102
1507072.5
5332957.9
605,57
348,8
Pad 18
-66,3
86,7
2026
ACDDH103
1507191.91
5333294.49
514,76
183,7
Pad 04
-63,5
43,5
2026
ACDDH104
1507082.42
5333092.9
583,24
381,8
Pad 08
-67,7
124,3
2026
ACDDH105
1507289.64
5333152.93
537,48
241
Pad 24
-63
295
2026
ACDDH106
1507192
5333293.02
514,93
216,8
Pad 04
-72,4
55,8
2026
ACDDH107
1507074.2
5332955.3
606
258,8
Pad 18
-55,9
99
2026
ACDDH108
1507290.3
5333152.93
537,57
283,8
Pad 24
-73,3
302,4
2026
ACDDH110
1507192.46
5333293.29
514,74
164,9
Pad 04
-67,6
63,6
2026
ACDDH111
1507192.15
5333295.22
514,49
177,5
Pad 04
-69,4
57,5
2026
ACDDH112
1507072.67
5332957.8
605,52
260,8
Pad 18
-56,2
105,7
2026
ACDDH113
1507082.66
5333093.28
583,23
343,2
Pad 08
-64,3
109,8
2026
ACDDH114
1507191.12
5333295.03
514,35
148,3
Pad 04
-68
127,2
2026
ACDDH115
1507290.72
5333152.76
537,73
312,6
Pad 24
-71
315,5
2026
ACDDH116
1507072.69
5332957.25
605,64
271,5
Pad 18
-58,3
82,3
2026
ACDDH117
1507191.71
5333292.6
515,12
179,5
Pad 04
-52
161,6
2026
ACDDH119
1507074.2
5332955.6
605,10
248,1
Pad 18
-55,7
95,7
2026
Tabelle 3: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone
Bohrloch-Nr.
Von
Bis
Abschnitt
Au (g/t)
Sb (%)
ACDDH082
316,6
316,9
0,3
5,45
0,01
ACDDH085
355
356
1
2,04
0,01
ACDDH085
356
357
1
0,81
0,01
ACDDH085
357
358
1
0,44
0,01
ACDDH085
358
358,5
0,5
0,84
-0,01
ACDDH085
358,5
358,8
0,3
0,62
0,01
ACDDH085
358,8
359,3
0,5
0,64
-0,01
ACDDH085
359,3
359,8
0,5
4,22
0,01
ACDDH085
359,8
360,3
0,5
8,04
0,02
ACDDH085
360,3
360,85
0,55
15,6
0,10
ACDDH085
360,85
361,4
0,55
3,16
0,01
ACDDH086
249,2
249,6
0,4
10,3
0,02
ACDDH086
249,6
250
0,4
23,2
0,02
ACDDH086
250
250,7
0,7
23
2,41
ACDDH086
250,7
251,3
0,6
8,23
8,39
ACDDH086
251,3
251,95
0,65
12,2
4,90
ACDDH086
265,8
266,6
0,8
1,92
0,01
ACDDH086
266,6
267,3
0,7
2,01
0,01
ACDDH086
267,3
267,9
0,6
3,33
0,01
ACDDH095
278,3
279,1
0,8
0,3
1,08
ACDDH095
279,1
279,8
0,7
0,67
1,84
ACDDH095
279,8
280,5
0,7
1,3
0,18
ACDDH095
280,5
281,3
0,8
0,05
0,09
ACDDH095
281,3
282,35
1,05
4,74
1,41
ACDDH097
254,9
255,35
0,45
1,58
0,02
ACDDH097
255,35
255,8
0,45
1,03
0,01
ACDDH097
255,8
256,1
0,3
2,45
0,06
ACDDH097
256,1
256,4
0,3
3,7
0,97
ACDDH097
256,4
256,8
0,4
0,47
0,38
ACDDH097
256,8
257,2
0,4
0,76
0,67
ACDDH098
259,8
260,35
0,55
5,92
2,43
ACDDH099
112
112,5
0,5
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#_ednref1 Siehe die Pressemitteilung von Rua Gold "RUA GOLD's Auld Creek Project Qualifies for New Zealand's 6-Month Fast-Track Approvals Process" vom 30. Juli 2026, die auf der Website des Unternehmens unter http://www.ruagold.com und auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist.
#_ednref2 Unter Verwendung des jüngsten technischen Berichts für Reefton basiert die Goldäquivalentformel auf AuÄq = Au g/t + 2,15 × Sb % unter Verwendung eines Au-Preises von 3.000 USD/oz, eines Sb-Preises von 25.000 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %.
#_ednref3 Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.
#_ednref4 Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration nach epithermalen Au-Ag-Lagerstätten in Neuseeland: Geschichte und Strategie. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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