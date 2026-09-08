Herausragende Gehalte: RUA GOLD meldet Rekordgehalte: Bis zu 136,2 g/t Goldäquivalent auf Auld Creek

Anzeige / Werbung

Sichtbares Gold, steigende Gehalte und eine weiterhin offene Lagerstätte: RUA GOLD liefert starke Bohrergebnisse und treibt Auld Creek Richtung Vormachbarkeitsstudie.

Die kanadisch-neuseeländische Explorationsgesellschaft RUA GOLD (TSX: RUA, NZX: RGI, WKN: A40QYC) hat einen umfangreichen Explorationsupdate zu ihrem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im neuseeländischen Reefton-Goldfeld vorgelegt. Nach eigenen Angaben handelt es sich um die bislang Bohrergebnisse mit den höchsten Gehalten, die das Unternehmen auf dem Projekt erzielt hat - begleitet von den ersten Beobachtungen von sichtbarem Gold.

Bohrprogramm über Ziel hinaus abgeschlossen

Das Explorationsteam von RUA GOLD hat inzwischen 19.600 Meter Bohrungen niedergebracht und damit das ursprünglich angestrebte Ziel von 19.000 Metern übertroffen. Vier Bohrgeräte sind nach wie vor im Einsatz und testen eine Ressource, die laut Unternehmen weiterhin in alle Richtungen offen ist. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag darauf, das Vertrauensniveau der Mineralressource zu erhöhen und detaillierte Daten für die geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien zu liefern, die für die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) benötigt werden.

Die Vererzung erstreckt sich derzeit über eine Streichlänge von mehr als 1.000 Metern und reicht bis in eine Tiefe von über 500 Metern.

Herausragende Gehalte - bis zu 136 g/t Goldäquivalent

Zu den hervorgehobenen Analyseergebnissen der jüngsten Bohrungen zählen unter anderem (AuEq nach der Formel AuEq = Au g/t + 2,15 x Sb%, basierend auf einem Goldpreis von 3.000 USD/oz, einem Antimonpreis von 25.000 USD/t und 85% Ausbringung):

ACDDH086: 2,7 m mit 23,2 g/t AuEq (15,4 g/t Au & 3,6% Sb) ab 249 m

ACDDH103: 7,0 m mit 9,9 g/t AuEq (5,7 g/t Au & 2,0% Sb) ab 133 m

ACDDH104: 32,0 m mit 2,4 g/t AuEq (2,1 g/t Au & 0,1% Sb) ab 332 m

ACDDH106: 11,3 m mit 5,7 g/t Au (inkl. 0,8 m mit 17,65 g/t Au) ab 159 m

ACDDH107: 1,9 m mit 22,7 g/t AuEq (10,1 g/t Au & 5,8% Sb) ab 249,55 m

ACDDH108: 11,3 m mit 6,11 g/t Au ab 256 m

ACDDH111: 4,5 m mit 12,6 g/t AuEq (5,8 g/t Au & 3,1% Sb) ab 138 m

ACDDH112: 2,9 m mit 38,8 g/t AuEq (9,3 g/t Au & 13,7% Sb) ab 226 m

ACDDH119: 0,6 m mit 136,2 g/t AuEq (82,9 g/t Au & 24,8% Sb) ab 237,6 m

Neben diesen außergewöhnlich hohen Einzelgehalten meldet das Unternehmen auch lokal begrenzte Vererzungszonen mit Mächtigkeiten von mehr als 20 Metern, die für Größenordnung und Kontinuität der Ressource sprechen.

Strukturgeologie verbessert Trefferquote

Ein wesentlicher Faktor für die verbesserten Ergebnisse ist laut RUA GOLD die genauere strukturgeologische Kartierung. Detaillierte Studien haben das Verständnis für die Orientierung der hochgradigen mineralisierten Erzfälle (Shoots) deutlich verbessert.

Auf Basis der gewonnenen Strukturvorgaben zeigten die Bohrungen so eine starke Kontinuität der Mineralisierung entlang der interpretierten Orientierungen sowie eine hohe Trefferquote. Besonders hervorzuheben sind zwei Beobachtungen: Bestimmte Erzfälle weisen mit zunehmender Tiefe steigende Gold- und Antimongehalte auf, teils mit sichtbarem Gold. In anderen Bereichen nehmen die Vererzungsmächtigkeiten zu, wobei separate Antimon reiche Zonen im Hangenden und Liegenden eine breite Zone mit rund 2 bis 3 g/t Gold umschließen.

CEO Robert Eckford kommentierte, dass die Lagerstätte die Erwartungen weiterhin übertreffe und in alle Richtungen offenbleibe. Das Auftreten von sichtbarem Gold sei "besonders ermutigend" und deute darauf hin, dass die Gehalte mit zunehmender Tiefe steigen könnten.

Fahrplan für Fast-Track-Genehmigung

Die aktuellen Bohrungen sind Teil der Vorbereitung auf die Vormachbarkeitsstudie und die geplante Genehmigungseinreichung für das Projekt. Nachdem Auld-Creek im Juli 2026 als gelistetes Projekt unter dem neuseeländischen Fast-Track-Approvals-Regime akzeptiert wurde, sieht sich das Unternehmen weiterhin auf Kurs, seinen Antrag schon im Oktober 2026 einzureichen und die Vormachbarkeitsstudie im Dezember 2026 zu veröffentlichen.

Die für die Studie erforderlichen geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Arbeiten - darunter Gesteinsfestigkeitstests, Dichtebestimmungen und die Charakterisierung der Erzzonen - seien weitgehend abgeschlossen, so RUA. Ergebnisse von weiteren 18 Bohrlöchern stehen noch aus und werden in die aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird. Ermutigt durch die bisherigen Resultate will das Unternehmen im vierten Quartal sogar mit vier Bohrgeräten weiterbohren, um die Lagerstätte entlang des Streichens und in die Tiefe zu testen.

Personalie: Interims-CFO ernannt

Im Zuge des Updates gab RUA GOLD zudem die Ernennung von Darren Prins zum Interim Chief Financial Officer und Corporate Secretary bekannt. Prins übernimmt die Position während der geplanten Elternzeit von Zeenat Lokhandwala. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Konzernberichterstattung, Governance sowie Fusionen und Übernahmen und war zuvor in leitenden Finanzfunktionen bei börsennotierten Bergbauunternehmen wie Timmins Gold, Mayfair Gold und First Mining Gold tätig.

RUA GOLD kontrolliert auf der Südinsel Neuseelands als dominierender Grundeigentümer im Reefton-Goldfeld über 120.000 Hektar an Konzessionen - in einem Distrikt, der historisch mehr als 2 Mio. Unzen Gold mit Gehalten von 9 bis 50 g/t (!) produziert hat. Auf der Nordinsel positioniert sich RUA GOLD mit dem Glamorgan-Projekt im Hauraki-Distrikt, einer Region, die historisch rund 15 Mio. Unzen Gold und 60 Mio. Unzen Silber hervorgebracht hat.

Was die News für Investoren bedeutend

Zusammenfassend stellen diese Entwicklungen äußerst positive Nachrichten dar, da die gemeldeten Rekordgehalte, die erste Entdeckung von sichtbarem Gold und die Bestätigung, dass die Lagerstätte in alle Richtungen offen ist, auf ein hochgradiges und stetig wachsendes Rohstoffvorkommen hindeuten. Für die Aktionäre von RUA GOLD bergen diese Ergebnisse ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial: Die potenziell größere und reichhaltigere Ressource steigert den fundamentalen Wert des Projekts, während die termingerechten Fortschritte bei der Vormachbarkeitsstudie und die Aufnahme in das staatliche "Fast-Track"-Genehmigungsverfahren das Entwicklungsrisiko massiv reduzieren. Diese Kombination aus exzellenten Bohrergebnissen und einem klaren, beschleunigten Fahrplan zur potenziellen Minenerschließung könnte als starker Katalysator für eine positive und nachhaltige Kursentwicklung der Aktie dienen.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: CA78109M2067