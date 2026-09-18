In der modernen Welt ist Silber längst mehr als nur ein Edelmetall zur Krisenvorsorge, da es als unersetzlicher Rohstoff den technologischen Fortschritt maßgeblich vorantreibt. Ohne die exzellente Leitfähigkeit des weißen Metalls wären revolutionäre Entwicklungen in der Hochtechnologie, beim Ausbau erneuerbarer Energien sowie in der Halbleiterindustrie überhaupt nicht denkbar. Seit einigen Monaten steht der Sektor vor massiven Herausforderungen, da die weltweit steigenden Zinsen den Druck auf kapitalintensive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online