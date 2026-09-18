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Wall Street hat den Fed-Schock vom Mittwoch zunächst verdaut. Der S&P 500 gewann am Donnerstag 1,14 %, der Dow 0,61 % und der Nasdaq 1,69 %. Rückenwind kam von fallenden Ölpreisen und der zehnjährigen US-Rendite, die auf 4,93 % zurückging. Halbleiter führten die Erholung an: Intel +7,7 %, AMD +6,5 %, Arm +8,6 % und Micron +5,5 %. Bei Micron stützten Aussagen von Intel-Chef Lip-Bu Tan über weiter extrem knappe Speicherchips und stark gestiegene Preise. Das überrascht uns nicht.Auch die sog. KI-Strom-Infrastrukturwerte zeigen deutliche Erholungen nachdem der Chef von GE Vernova sich zur aktuellen Auftragslage äußerte. Zwei "Must-have" Titel aus dem Sektor mit starker Perspektive bei künftigen Service-Erträgen stellen wir in der aktuellen Ausgabe der Aktien-Börse. Diese ist per Sonderaktion über den Börsenkiosk ohen Abozwang abrufbar. Hier geht es zum Link:Auch Asien zieht an. Die Bank of Japan erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1,25 %, den höchsten Stand seit 1995. Zwei der neun Ratsmitglieder stimmten dagegen. Überraschend reagiert der Yen schwach: USD/JPY steigt über 157. Um 8:30 Uhr deutscher Zeit folgt die Pressekonferenz von BOJ-Chef Ueda.Die Ölpreise geben weiter nach, Brent bleibt aber oberhalb von 100 Dollar. Gold hat sich nach der ersten Schwäche nach dem Zinsentscheid wieder schnell gefangen. US-Aktienfutures liegen am Morgen leicht im Plus.Heute kommt ein zusätzlicher technischer Faktor hinzu. In den USA ist großer Quartalsverfallstag.Für die Statistik-Fans: Historische Daten seit 1928 sowie Erfahrungen aus den jeweiligen Midterm-Wahl-Jahren zeigen, dass die zweite Hälfte des Septembers oft unter Druck steht.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe