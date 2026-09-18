Nvidia, AMD und Broadcom stehen für den KI-Boom wie kaum andere Unternehmen. Doch die nächste große Wachstumswelle könnte bei den Zulieferern und Technologiepartnern entstehen. Denn je mehr KI-Anwendungen in Rechenzentren Einzug halten, desto größer wird der Bedarf an schnellen Speichern, effizienter Leistungselektronik und neuen Materialien. HPQ Silicon fokussiert sich auf Silizium als das Schlüsselmaterial für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien und konnte jüngst einen wichtigen Meilenstein markieren. Aixtron und Micron reiten an verschiedenen Stellen die KI-Welle. Auf welches Pferd sollten Anleger setzen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de