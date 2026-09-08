Sitka Gold: Spektakuläre Bohrergebnisse erweitern Gold- und Wolfram-Ziel um 350 Meter!

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Bis zu 256,9 Meter mit 0,84 g/t Gold und 219,9 Meter Wolfram: Sitka Gold erweitert die oberflächennahe Rhosgobel-Mineralisierung auf 1,6 Kilometer Streichlänge.

Sitka Gold (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) meldet neue, herausragende Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Rhosgobel auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen RC-Gold-Projekt im Yukon. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen erneut mächtige Goldzonen, die an der Oberfläche beginnen, und erweitern das bekannte System deutlich um 350 Meter nach Osten. Die Bohrung DDRCRG-26-071 sticht als außergewöhnlicher Treffer hervor: Sie durchteufte 256,9 Meter mit 0,84 g/t Gold (darunter 159,2 Meter mit 1,14 g/t Gold und 7,3 Meter mit 8,89 g/t Gold) sowie einen durchgehenden Wolframabschnitt von 219,9 Metern!

Massive mineralisierte Zonen von der Oberfläche aus erweitern das System auf eine Streichlänge von 1,6 km

Die neuen Ergebnisse bestätigen, dass das "Reduced Intrusion-Related Gold System" (RIRGS) bei Rhosgobel nicht nur außergewöhnlich homogen mineralisiert ist, sondern auch entlang des Streichs und in der Tiefe offen bleibt. Mit den jüngsten Treffern wurde die oberflächennahe Mineralisierung nun über eine Streichlänge von 1,6 Kilometern nachgewiesen. Bei den noch nicht abgeschlossenen Bohrungen wurde die charakteristische RIRGS-Mineralisierung bereits visuell über weitere 60 Meter in östlicher Richtung durchschnitten.

Ein Überblick über die ergiebigsten Abschnitte aus den jüngsten Bohrlöchern:

DDRCRG-26-071: 256,9 Meter mit 0,84 g/t Gold ab der Oberfläche (einschließlich 159,2 Meter mit 1,14 g/t Gold und 7,3 Meter mit 8,89 g/t Gold) sowie 219,9 Meter mit 0,101% WO3.

DDRCRG-26-061: 322,0 Meter mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold ab einer Tiefe von 1,5 Metern (einschließlich unter anderem 82,0 Meter mit einem Gehalt von 0,75 g/t Gold und 33,6 Meter mit einem Gehalt von 1,00 g/t Gold).

DDRCRG-26-059: 218,0 Meter mit einem Gehalt von 0,52 g/t Gold ab einer Tiefe von 1,1 Metern (darunter 43,5 Meter mit einem Gehalt von 1,29 g/t Gold und 1,5 Meter mit einem Gehalt von 9,92 g/t Gold).

DDRCRG-26-067 (Step-out nach Osten): 102,2 Meter mit 0,57 g/t Gold (einschließlich 22,1 Meter mit 1,03 g/t Gold).

Das kritische Rohmaterial Wolfram als wertvolles Nebenprodukt

Das konsequente Vorkommen von Scheelit, einem bedeutenden Wolframmineral, in den Bohrlöchern verdient besondere Beachtung. Neben Edelmetallen lieferten die Bohrlöcher bemerkenswerte Wolfram-Abschnitte - darunter 13,9 Meter mit 0,383 Prozent WO3 in DDRCRG-26-063. Wolfram gilt als äußerst kritisches strategisches Metall für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnologien und ist für den Westen von größter Bedeutung. Frühere metallurgische Tests bei Rhosgobel haben bereits hervorragende Ausbeuten von 94,3 Prozent für Gold (konventionelle Cyanidauslaugung) und 84,7 Prozent für Wolfram (Flotation in ein Vorkonzentrat) gezeigt.



Dieser Erfolg geht mit einem umfangreichen Bohrprogramm einher: Von dem auf 60.000 Meter angelegten Programm für 2026 hat Sitka Gold bereits 45.000 Meter in 101 Bohrlöchern abgebohrt. Sieben Bohrgeräte sind gleichzeitig im Einsatz, um nicht nur Rhosgobel, sondern auch die Zonen Blackjack, Saddle und Eiger zu erweitern. Mit einer bestehenden Ressource von 1,29 Millionen Unzen Gold (angedeutet) und 3,83 Millionen Unzen Gold (abgeleitet) in drei Liegenschaften, die im Tagebau abgebaut werden können, sowie einer ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße sind wir der Ansicht, dass das RC-Goldprojekt seinen Status als eines der vielversprechendsten Goldexplorationsprojekte im Tombstone-Goldgürtel im kanadischen Yukon festigt.









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