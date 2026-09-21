Bisher beste Bohrung: Sitka Gold - 141,5 Meter Gold inklusive 80,6 Meter mit 3,20 g/t

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Sitka Gold trifft auf Blackjack 141,5 Meter mit 1,93 g/t Gold, inklusive 80,6 Meter mit 3,20 g/t - der hochgradige Kern stärkt das Untertagepotenzial unter der geplanten Grube.
Ein kontinuierlicher Vererzungsabschnitt von über 140 Metern und darin ein hochgradiger Kern von mehr als 80 Metern mit über 3 Gramm Gold pro Tonne: Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) untermauert auf dem zu 100 Prozent kontrollierten RC-Gold-Projekt im Yukon mit Nachdruck die Tragfähigkeit seiner Blackjack-Lagerstätte. Die jüngsten Resultate aus einem 16 Diamantbohrungen umfassenden Programmpaket liefern mit Bohrloch DDRCCC-26-133 einen der stärksten Abschnitte in der bisherigen Unternehmensgeschichte und verleihen der Liegenschaft im Tombstone-Goldgürtel eine neue ökonomische Tiefe.
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