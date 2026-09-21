Bisher beste Bohrung: Sitka Gold - 141,5 Meter Gold inklusive 80,6 Meter mit 3,20 g/t

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Sitka Gold trifft auf Blackjack 141,5 Meter mit 1,93 g/t Gold, inklusive 80,6 Meter mit 3,20 g/t - der hochgradige Kern stärkt das Untertagepotenzial unter der geplanten Grube.

Ein kontinuierlicher Vererzungsabschnitt von über 140 Metern und darin ein hochgradiger Kern von mehr als 80 Metern mit über 3 Gramm Gold pro Tonne: Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) untermauert auf dem zu 100 Prozent kontrollierten RC-Gold-Projekt im Yukon mit Nachdruck die Tragfähigkeit seiner Blackjack-Lagerstätte. Die jüngsten Resultate aus einem 16 Diamantbohrungen umfassenden Programmpaket liefern mit Bohrloch DDRCCC-26-133 einen der stärksten Abschnitte in der bisherigen Unternehmensgeschichte und verleihen der Liegenschaft im Tombstone-Goldgürtel eine neue ökonomische Tiefe.

Hochgradiger Kern eröffnet Untertagepotenzial unter der Grube

Das herausragende Intervall in Bohrung DDRCCC-26-133 durchschnitt 141,5 Meter mit durchschnittlich 1,93 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, worin ein hochgradiger Kern von 80,6 Metern mit 3,20 g/t Gold sowie eine Spitze von 6,0 Metern mit 9,46 g/t Gold eingebettet lagen. Geologisch wiegt dieser Treffer schwer: Er setzt die zuvor in den Nachbarlöchern 121 und 132 abgegrenzte Zone tiefer in das System fort und reicht weit über den Boden der aktuellen wirtschaftlichen Grubenhülle hinaus. Für die Entwicklungsplanung von Blackjack zeichnet sich damit zunehmend ein zweistufiges Betriebskonzept ab - ein kostengünstiger Tagebau an der Oberfläche, der in der Tiefe von einem selektiven, hochgradigen Untertageabbau flankiert werden könnte.

Saddle-Zone schlägt 550-Meter-Brücke nach Osten

Parallel zum Tiefenwachstum festigen die neuen Bohrkerne die strukturellen Zusammenhänge zwischen den bekannten Erzkörpern. Dreizehn flachere Bohrungen verfolgten die oberflächennahe Goldmineralisierung über rund 550 Meter Streichlänge östlich der bestehenden Blackjack-Ressource bis in die Saddle-Zone hinein. Zu den besten Ergebnissen gehörten 17,5 Meter mit 2,68 g/t Gold in Bohrung 135 oder 14,2 Meter mit 2,74 g/t Gold Damit wachsen die bislang getrennt betrachteten Lagerstättenbereiche schrittweise zu einem zusammenhängenden Vererzungskorridor zusammen. Seit der letzten Ressourcenschätzung hat das Unternehmen bereits mehr als 30.000 Meter Kernmaterial gewonnen. Nach Abschluss des ambitionierten 60.000-Meter-Jahresprogramms fließen sämtliche Daten direkt in eine aktualisierte Ressourcenschätzung ein, die das Gesamtvolumen des Projekts substanziell nach oben anpassen soll.

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