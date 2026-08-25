Berlin - Die Grünen unterstützen die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer. "Um mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland zu schaffen und zusätzliches Geld für die öffentlichen Haushalte einzunehmen, gibt es viele Vorschläge, die die Bundesregierung schon morgen umsetzen kann", sagte die Grünen-Politikerin Karoline Otte, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags, der "Rheinischen Post".



Eine Finanztransaktionssteuer wäre ein Schritt für mehr Steuergerechtigkeit, denn sie würde vor allem von denen gezahlt werden, die viel Geld auf dem Aktienmarkt bewegen. Zugleich erklärte sie, dass es wichtig sei, europäisch gemeinsam zu denken und zu agieren, damit eine solche Steuer wirkt.



Zuvor hatte die Linkspartei eine entsprechende Steuer mit einem Satz von 0,1 Prozent auf EU-Ebene gefordert. Da der Prozess auf der EU-Ebene jedoch blockiert werde, forderte der finanzpolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, eine deutschlandweite Übergangslösung mit einem Satz von 0,1 Prozent. Mit den Einnahmen könnten dringend zusätzliche Investitionen in erneuerbare Energien und den Ausbau der Bahn angegangen werden, betonte Görke.





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