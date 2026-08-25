Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hofft nach einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio darauf, dass die US-Regierung von Donald Trump sich wieder mehr für Verhandlungen im Ukraine-Krieg engagiert. "Ich glaube weiterhin, dass die Amerikaner eine Rolle spielen können", sagte Wadephul dem Nachrichtenportal T-Online. "Mit unserer Zusammenarbeit bin ich sehr zufrieden. Sie ist konstruktiv und positiv."



Das Ukraine-Dossier sei bisher eher von Steve Witkoff und Jared Kushner bearbeitet worden, von Marco Rubio noch nicht so sehr. Vielleicht finde man auch bei der Ukraine einen gemeinsamen Ansatzpunkt, so Wadephul weiter.



Konkrete Fortschritte hat es in dem Gespräch mit Rubio allerdings nicht gegeben. "Wir sind uns jedenfalls vollkommen einig darin, dass dieser Krieg letztlich auf dem Verhandlungsweg gelöst werden muss", so Wadephul. "Das sehe ich so, das sieht mein amerikanischer Amtskollege so - wir sehen leider aber auch beide, dass Putin dazu derzeit nicht bereit ist." Er ergänzte: "Daran kann leider auch größtmöglicher Vermittlungswille wenig rütteln, wie wir letzten Sommer in Anchorage sehen mussten."



In Anchorage im US-Bundesstaat Alaska hatten sich im vergangenen Jahr Donald Trump und Wladimir Putin getroffen, aber die Gespräche wurden ohne Ergebnis vorzeitig beendet. "Ende des Jahres gibt es einen G20-Gipfel unter amerikanischer Präsidentschaft", sagte der deutsche Außenminister. "Normalerweise gehört der russische Präsident zu den Teilnehmern. Es ist also durchaus möglich, dass er nach Washington reist."



Mit Blick auf mögliche Verhandlungen würde der Ball laut Wadephul aber in der Hälfte Moskaus liegen. "Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem man sich auch im Kreml für ernsthafte Verhandlungen entscheidet. Wann das sein wird, weiß ich nicht", so Wadephul. "Eine Voraussetzung für Frieden ist aber ganz offensichtlich die Einsicht Putins, dass auf dem Schlachtfeld nichts mehr zu erreichen ist. Dass dieser Moment endlich kommt, dass das Leiden und das Sterben endlich enden, diesem Ziel gilt meine Arbeit."





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