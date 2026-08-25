DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen
DOW JONES--Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien eine leicht positive Tendenz durchgesetzt. Händler berichteten jedoch von Zurückhaltung vor den Quartalszahlen von Nvidia, die am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden. Von den Zahlen und vor allem dem Ausblick des Konzerns erhoffen sich Anleger Aufschluss darüber, ob die Nachfrage die massiven Investitionen in den KI-Ausbau rechtfertigt.
Daneben lastete weiter der Iran-Krieg auf der Stimmung. US-Finanzminister Scott Bessent hat neue Maßnahmen angekündigt, mit denen das iranische Regime isoliert werden soll. China, der wichtigste Handelspartner des Irans, dürfte sich dem Druck der USA aber nicht beugen, vermutete Joseph Capurso von der Commonwealth Bank of Australia. Die US-Kampagne gegen den Iran könnte daher vor dem nächsten US-chinesischen Gipfeltreffen im September den "Burgfrieden" im Handelsstreit zwischen den USA und China gefährden, fügte er hinzu.
In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent, der breiter gefasste Topix rückte um ebenfalls 0,5 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel kaum verändert, während der Composite-Index in Shanghai gut behauptet schloss. Im südkoreanischen Seoul erholte sich der Kospi etwas von den deutlichen Vortagesverlusten und legte um 0,7 Prozent zu. Die Chip-Schwergewichte SK Hynix (+0,4%) und Samsung Electronics (unv.) stabilisierten sich nach dem Ausverkauf vom Montag. Hyundai Motor legten um 1,7 Prozent zu. Der Autobauer hat sich nach einem langen Tarifstreit mit den Gewerkschaften geeinigt.
Der australische Aktienmarkt beendete den Handel 0,7 Prozent im Plus. Dort verbesserte sich die Aktie des Einzelhändlers Coles nach Vorlage von Geschäftszahlen um 4,9 Prozent. Ebenfalls nach Zahlenvorlage zeigten sich Woodside Energy 1,4 Prozent tiefer.
=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.164,60 +0,7 +5,2 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.197,04 +0,5 +20,2 08:00 Kospi (Seoul) 6.742,74 +0,7 +60,0 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.519,58 +0,0 -0,4 10:00 Shanghai-Composite 3.888,73 +0,2 -2,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.712,91 +0,6 +22,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.501,67 -0,4 -24,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.736,33 -0,0 +3,3 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1656 -0,1 1,1662 1,1673 -0,8 EUR/JPY 185,74 +0,1 185,54 185,76 +1,0 EUR/GBP 0,8547 -0,1 0,8554 0,8554 -1,9 USD/JPY 159,34 +0,2 159,08 159,10 +1,7 USD/KRW 1.385,40 +0,2 1.382,89 1.383,15 -3,8 USD/CNY 6,7235 +0,0 6,7219 6,7230 -3,9 USD/CNH 6,7232 +0,0 6,7204 6,7235 -3,6 USD/HKD 7,8378 +0,0 7,8362 7,8380 +0,7 AUD/USD 0,7144 -0,1 0,7149 0,7164 +7,1 NZD/USD 0,5952 -0,1 0,5959 0,5970 +3,4 BTC/USD 80.715,89 +2,3 78.922,69 77.683,45 -8,0 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,14 -1,0 -0,87 85,01 Brent/ICE 91,29 -1,0 -0,88 92,17 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.639,69 -0,2 -11,58 4.651,27 Silber 68,40 -0,8 -0,54 68,94 Platin 1.856,68 -1,0 -19,32 1.876,00 (Angaben ohne Gewähr) ===
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August 25, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)
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