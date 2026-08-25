Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Belastend wirken vor allem Abgaben beim Schwergewicht Nestlé, während die Mehrzahl der Blue Chips im Plus notiert. Für Bewegung sorgen zudem zahlreiche Halbjahreszahlen von Unternehmen aus den hinteren Reihen. Das Marktumfeld bleibt von zunehmenden geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten geprägt. Neben dem Nahost-Konflikt sorgen insbesondere die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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