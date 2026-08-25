Die SUSS MicroTec-Aktie ist ein Spiegelbild des KI-Booms. In der ersten Jahreshälfte stieg sie von 41 auf etwa 112 €. Danach kippte die Stimmung bei den KI-Werten und die Aktie korrigierte deutlich. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +2,6% und notiert bei 71,10 €. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursverlauf tatsächlich so stark von Nvidia und dem KI-Boom abhängig? Nvidia veröffentlicht neue Geschäftszahlen SUSS MicroTec ist wie viele andere Halbleiterwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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