München - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im August auf 88,8 Punkte, nach 86,7 im Juli, wie das Ifo-Institut am Dienstag mitteilte. Beobachter hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.



Die Unternehmen waren zufriedener mit ihrer aktuellen Lage, wobei die Unsicherheit weiter abnahm. Auch ihre Erwartungen korrigierten sie deutlich nach oben. Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erhole sich die deutsche Wirtschaft, so das Institut.



Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index sichtlich gestiegen. Die Firmenlenker beurteilten ihre laufenden Geschäfte erheblich besser. Auch die Erwartungen waren von weniger Skepsis geprägt. Die Produktion soll in den kommenden drei Monaten steigen, mit der Auftragslage sind die Unternehmen aber nach wie vor unzufrieden.



Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima ebenfalls verbessert. Die Erwartungen hellten sich weiter auf. Die aktuelle Geschäftslage wurde positiver eingeschätzt. Während sich die IT-Dienstleister zuversichtlicher äußerten, bleibt die Lage im Bereich Transport und Logistik schwierig.



Auch im Handel konnte der Indikator zulegen. Die Händler zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften und auch die Erwartungen setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Insbesondere im Großhandel machte die Stimmung einen Sprung nach oben.



Im Bauhauptgewerbe war der Anstieg des Index auf merklich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage wurden hingegen leicht nach unten korrigiert.





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