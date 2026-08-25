Forschende des Fraunhofer ISE und der Universität Freiburg haben semitransparente organische PV-Module mit industrienahen Beschichtungsverfahren hergestellt. Die Module verbinden einen Wirkungsgrad von bis zu 9,26 Prozent mit einer durchschnittlichen sichtbaren Lichtdurchlässigkeit von 43,2 Prozent. Die semitransparenten organischen PV-Module messen 14,5 mal 14,5 Zentimeter und haben eine Fläche von 210,25 Quadratzentimetern. Sie bestehen jeweils aus mehr als 100 Solarzellen, die das Forschungsteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver