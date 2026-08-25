Mitteilung der MS Industrie AG: Halbjahresergebnis deutlich verbessert - operativer Cashflow steigt um mehr als 150% Die MS Industrie AG veröffentlicht die ungeprüften Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026. Der Umsatz lag mit 75,8 Mio. EUR leicht über Vorjahr mit 75,2 Mio. EUR. Das EBITDA stieg um 22,3% von 4,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 5,6% auf 6,8%. Das EBIT legte von 0,5 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR zu und hat sich damit nahezu vervierfacht. Unter dem Strich schrieb MS Industrie wieder schwarze Zahlen: Nach -1,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 lag das Konzernergebnis nach Steuern bei +0,1 Mio. EUR. Noch deutlicher fiel die Verbesserung beim operativen Cashflow aus. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um mehr als 150% von 3,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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