Johnson & Johnson wird von vielen Anlegern als träge Gesundheitsaktie abgestempelt. Doch genau diese vermeintliche Langeweile ist ihre Stärke. Während Tech-Werte schwanken und der breite Markt immer wieder von Zinssorgen, Konjunkturdaten oder KI-Euphorie getrieben wird, arbeitet sich Johnson & Johnson fast unauffällig nach oben.Besonders spannend ist die geringe Abhängigkeit vom S&P 500. Die Fünfjahres-Korrelation lag bei nur 0,16. Zur Einordnung: Ein Wert von 1,0 bedeutet perfekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär