Mumbai - Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Services, -Beratung und -Geschäftslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit der Porsche AG (ETR: P911) bekannt gegeben, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Porsche voranzutreiben. Die Partnerschaft wird durch einen strategischen Fünfjahresvertrag untermauert. Im Rahmen der Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab