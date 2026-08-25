Zürich - GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für die Entwicklung von Anlageprodukten bereitstellt, gab bekannt, dass es die Marke von 8 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Assets under Service, AuS) überschritten hat. Das Unternehmen erreichte diesen Meilenstein nur wenige Monate, nachdem es im April 2026 die 7-Milliarden-US-Dollar-Marke überschritten hatte. Das Wachstumstempo hat sich verdreifacht GenTwo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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