Dermapharm (DMP) hat im endgültigen H1-Bericht die vorläufigen Ergebnisse für Q2 bestätigt, mit einem Umsatzanstieg von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 285,2 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA-Anstieg um 13,6 % auf 75,8 Mio. EUR, was einer Marge von 26,6 % entspricht. Die Sparte der Branded Pharmaceuticals blieb der Haupttreiber des Wachstums, unterstützt durch das Kernwachstum in Deutschland sowie erstmalige Beiträge von Mucos und F. Trenka. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt, jedoch bleibt der Anstieg der Marge im zweiten Halbjahr der zentrale Punkt der Umsetzung. Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 180,6 Mio. EUR hat die Verschuldung erhöht, obwohl die Covenants weiterhin komfortabel sind. Die Schätzungen bleiben unverändert, jedoch hebt die reduzierte Aktienanzahl den Wert pro Aktie, was unser Kursziel von 49,50 EUR auf 52,00 EUR anhebt. BUY wird erneut empfohlen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se
© 2026 mwb research