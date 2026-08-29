Aktien - Nvidia schaffte Mittwoch abend das fast Unmögliche - die Zahlen übertrafen die extrem hohen Erwartungen. Und kein Anaylst fand auch nur ein Haar in der Suppe. Erleichterung bei den Investoren liess Halbleiteraktien in der folge steigen. Und auch der Gesamtmarkt atmetete förmlich auf. SAP brach Widerstände, andere Aktien zeigten ebenfalls grüne Vorzeichen. Nächste Sollbruchstelle für weiter steigende Kurse könnte jetzt der neue FED-Chef sein - aber auch seine Worte wurden relativ gnädig aufgenommen. Wenig Einfluss auf die Kurse hatten diese Woche die offenen Iran-Fragen oder der eskalierende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin