Fortec setzt auf Verantwortung des Managements vor Ort - so soll die Trendwende gelingen. Hört sich fundiert an, den Rest wird die zukünftige operative Entwicklung zeigen. Der Vorstand der FORTEC Elektronik AG stellt die Weichen für die internationale Ausrichtung neu und verstärkt gezielt die zweite Führungsebene. Durch die Umbesetzung mehrerer Managementpositionen in den Tochtergesellschaften verteilt der Anbieter von Display-Technologie und Stromversorgungen mehr operative Verantwortung direkt in die Zielregionen. Tschechien: Bereits am 1. Juni 2026 hat Martin Novák die Geschäftsführung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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