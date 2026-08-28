STRABAG glänzt mit Rekordwerten, SMT Scharf im Transformationsprozess - so lassen sich die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen zusammenfassen. Nachdem gestern die Märkte erleichtert Nvidias erneute - von vielen bezweifelte - erneute Erwartunsgübererfüllung feierten und insbesondere am deutschen Markt SUSS Microtec, Infineon und Aixtron davon profitierten. Während eine STRABAG Aktie um mehr als 10% anspringt - verdient, schaut man auf die Zahlen, schauen die Anleger heute in die USA, wo der neue FED-Chef gefordert ist - eine Rede, die seziert werden wird steht an. Alle erwarten Hinweise, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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