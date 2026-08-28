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SMT Scharf AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026



28.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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SMT Scharf AG veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026 Konzernumsatz von 33,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026 angesichts eines insgesamt verhaltenen Marktumfelds

Operatives Ergebnis (EBIT) vor einmaligen Sondereffekten im Zusammenhang mit der Reorganisation in Deutschland und China in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR bei 300 TEUR

Entwicklung des Produktportfolios im Bereich Elektromobilität sowie Ausbau der Vertriebsaktivitäten über gezielte Kooperationen schreiten voran

Vorstand erwartet positive Impulse im zweiten Halbjahr und bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 Hamm, 28. August 2026 - Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2026. Die ersten sechs Monate des laufenden Jahres standen im Zeichen der konsequenten Umsetzung des mit der Verabschiedung der Strategie 2026 eingeleiteten Transformationsprozesses. Ziel ist es, durch den Ausbau des Produktportfolios im Bereich Elektromobilität neue Wachstumsimpulse zu setzen und gleichzeitig durch gezielte Restrukturierungsmaßnahmen den SMT Scharf Konzern effizient und profitabel aufzustellen. Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds mit einer verhaltenen Investitionsbereitschaft von Kohlebergbauunternehmen lag der Konzernumsatz* von SMT Scharf im ersten Halbjahr 2026 mit 33,1 Mio. EUR deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (H1/2025: 50,1 Mio. EUR). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - vor einmaligen Sondereffekten im Zusammenhang mit der Reorganisation in Deutschland und China in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR - verringerte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 300 TEUR. Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr ist zum einen auf das gesunkene Umsatzniveau zurückzuführen. Zum anderen belasteten die genannten einmaligen Sondereffekte in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR aus der strategischen Reorganisation des Unternehmens das Ergebnis im Berichtszeitraum. Entsprechend lag die EBIT-Marge (bezogen auf die Betriebsleistung) im Berichtszeitraum bei -3,1 % im Vergleich zu 5,4 % im Vorjahreszeitraum. Im Neuanlagengeschäft verzeichnete SMT Scharf in den ersten sechs Monaten 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 8,3 Mio. EUR nach 23,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr des Vorjahres. Die Umsätze im Servicegeschäft und im Ersatzteilgeschäft bewegten sich mit 6,5 Mio. EUR bzw. 18,3 Mio. EUR (H1/2025: 7,0 Mio. EUR bzw. 19,3 Mio. EUR) in etwa auf Vorjahresniveau. Mit einem Anteil von 63,4 % am Konzernumsatz war China auch im ersten Halbjahr 2026 der wichtigste internationale Absatzmarkt. Der Umsatz lag dort mit 21,0 Mio. EUR jedoch unter dem Vorjahreswert von 24,0 Mio. EUR. In Polen verzeichnete SMT Scharf ebenfalls einen Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich auf 3,6 Mio. EUR (H1/2025: 6,9 Mio. EUR). In Afrika entwickelte sich der Umsatz hingegen positiv und stieg auf 5,1 Mio. EUR (H1/2025: 4,0 Mio. EUR). Grund für den Umsatzanstieg in dieser Region war ein Auftrag für ein erstes batteriebetriebenes Bahnsystem in Südafrika. Des Weiteren erwirtschaftete SMT Scharf in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 0,2 Mio. EUR in Amerika (H1/2025: 0,5 Mio. EUR) und 0,3 Mio. EUR in Deutschland (H1/2025: 1,4 Mio. EUR). Der Umsatz in Russland nahm vor dem Hintergrund der anhaltenden Sanktionslage auf 2,1 Mio. EUR (H1/2025: 6,9 Mio. EUR) deutlich ab. Auf Segmentebene erzielte SMT Scharf im ersten Halbjahr 2026 im Kohlebergbau einen Umsatz von 27,4 Mio. EUR (H1/2025: 36,1 Mio. EUR). Im Mineralbergbau stiegen die Umsatzerlöse auf 5,3 Mio. EUR (H1/2025: 4,5 Mio. EUR). Demgegenüber verzeichnete das Segment Tunnellogistik einen deutlichen Umsatzrückgang auf 0,4 Mio. EUR (H1/2025: 8,5 Mio. EUR). Im Vorjahreszeitraum hatte ein Großprojekt im Mittleren Osten maßgeblich zu den Umsatzerlösen in diesem Segment beigetragen. Angesichts einer insgesamt verhaltenen Investitionstätigkeit in den internationalen Bergbaumärkten lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 mit 33,1 Mio. EUR unterhalb des Vorjahreswerts von 39,9 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum Stichtag 30. Juni 2026 betrug 27,0 Mio. EUR (30. Juni 2025: 21,5 Mio. EUR). Longjiao Wang, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG, erklärt: "Wir legen den Fokus darauf, unsere strategischen Initiativen konsequent umzusetzen und damit die Weichen für ein profitables Wachstum des Konzerns zu stellen. Ein gutes Beispiel für die Umsetzung unserer LEV-Produktstrategie ist die vereinbarte Partnerschaft mit CCTEG, in deren Rahmen wir die Entwicklung und Fertigung von leichten Elektrofahrzeugen - sogenannten LEVs - für den untertägigen Bergbau vorantreiben. Gleichzeitig haben wir bei der Entwicklung innovativer LEVs für den chinesischen Kohlebergbau weitere Fortschritte erzielt. Wir erwarten, die erforderliche MA-Zulassung der Behörden sowie erste Aufträge im zweiten Halbjahr zu erhalten. Unsere polnische Tochtergesellschaft wird den operativen Betrieb für diese LEV-Produkte in Europa und ausgewählten Überseemärkten übernehmen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Das für Südafrika und den Rechtslenkermarkt entwickelte LEV-Modell ist fertiggestellt und wird nun in Südafrika in die Testphase überführt. Die LEVs sollen ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen abdecken - darunter der untertägige und übertägige Bergbau, Baustellen sowie weitere industrielle Einsatzbereiche." Ein weiteres Beispiel sind die deutlichen Fortschritte in Südafrika, wo im April 2026 der erste Auftrag für ein batteriebetriebenes Bahnsystem gesichert und die Installation im untertägigen Bergwerk des Kunden inzwischen abgeschlossen wurde. Dieses Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein für das Geschäft mit batteriebetriebenen Bahnsystemen von Scharf in Südafrika dar und soll die weitere Marktentwicklung und Expansion auf dem afrikanischen Kontinent unterstützen. In Polen wurde zudem die ATEX-Zertifizierung und Erprobung der batteriebetriebenen Einschienenhängebahn nach europäischem Standard eingeleitet. Darüber hinaus hat unsere südafrikanische Tochtergesellschaft ihre hauseigenen Kompetenzen im Bereich Batterietechnologie durch Partnerschaften mit chinesischen Branchenexperten gestärkt und unterstützt damit die Anwendung fortschrittlicher Batterietechnologie in den Produkten des Konzerns. Trotz des verhaltenen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand der SMT Scharf AG aufgrund der erwarteten Impulse in der zweiten Jahreshälfte seine Umsatz- und Ergebnisprognose und geht für 2026 weiterhin von einem Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie einem EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR aus. Der vollständige Bericht für das erste Halbjahr 2026 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.



* Der ausgewiesene Umsatz für das erste Halbjahr 2026 sowie das erste Halbjahr des Vorjahres umfasst die Umsätze aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen.





Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





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