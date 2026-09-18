Die neue Macht am Himmel: Die aussichtsreichen Luft- und Raumfahrtspezialisten Volatus Aerospace, Airbus und OHB im Aktien-Check

Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie grundlegend Drohnen, Satelliten und autonome Systeme die moderne Verteidigung verändern. Gleichzeitig wollen Europa und Kanada bei sicherheitskritischer Technologie unabhängiger von den USA und China werden. Davon profitieren nicht nur etablierte Luft- und Raumfahrtkonzerne. Mit Volatus Aerospace positioniert sich auch ein kleiner kanadischer Anbieter in diesem Zukunftsmarkt. Hinzu kommen Airbus als europäisches Schwergewicht und OHB als spekulative Wette auf Europas Souveränität im All. Wir nehmen die drei Luft- und Raumfahrtspezialisten im Aktien-Check unter die Lupe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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