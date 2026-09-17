Zwischen politischem Gegenwind, milliardenschweren Zukunftsmärkten und neuer Übernahmephantasie zeigt sich, wie schnell sich Investmentthesen an der Börse innerhalb weniger Tage verschieben können. Mal entscheidet die Regulierung über Kursverluste, mal öffnet ein Staatsauftrag neue Wachstumspfade, mal treibt eine Fusion die Bewertung nach oben. Wer verstehen will, welche Signale hinter den jüngsten Ausschlägen der sechs Aktien stecken, findet hier die Chancen und Risiken, die derzeit bei diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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