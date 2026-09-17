Brutto 1,78 Mio. Euro hat die jüngste Privatplatzierung von 850.000 neuen Aktien zu je 2,10 Euro für die Elumeo SE eingebracht. Geld, das dem TV- und Online-Einzelhändler für Edelsteinschmuck ein ganzes Stück mehr Beinfreiheit für die Umsetzung der Wachstumsambitionen verschafft. Immerhin zeigte Eleomeo zum Halbjahr 2026 nur noch ein Eigenkapital von 803.000 Euro - bei Netto-Finanzschulden von rund 276.000 Euro. Gleichzeitig erhöht sich im Zuge der Kapitalerhöhung die Zahl der ausstehenden Aktien um 14,3 Prozent auf 6.777.420 Stück. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 2,16 Euro kommt das vermutlich vor einem Wechsel vom streng regulierten Handelssegment Prime Standard in den Frankfurter Spezialfreiverkehr Scale stehende Unternehmen damit auf einen Börsenwert von 14,64 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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