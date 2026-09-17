elumeo befindet sich seit einiger Zeit in einem Transformationsprozess - hin zu Profitabilität vor Masse, Konznetration auf das, was man am besten kann. Und das Ganze unterlegt mit einem effektiven Einsatz von KI zur Stärkung der elumeo. Mit einer erfolgreichen Barkapitalerhöhung und starken Analystenstimmen im Rücken präsentiert sich die elumeo SE aktuell robust am Markt. Die Aktie, die bei einer Marktkapitalisierung von rund 13,04 Millionen Euro heute mit 2,12 EUR den Handel eröffnete, in einer Tagesspanne zwischen einem Tief von 2,10 EUR und einem Hoch von 2,20 EUR notiert (52-Wochen-Spanne: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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