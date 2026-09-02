Original-Research: elumeo SE - von Montega AG



02.09.2026 / 14:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu elumeo SE Unternehmen: elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 2,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback + H1 2026: Rückkehr zum Wachstum in Q2 - Vodafone-Klage bleibt kostenlose Option



Die elumeo SE hat am 26. August im Rahmen der Hamburger Investorentage die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und dabei im Q2 eine Rückkehr des Umsatzwachstums verzeichnet. Zusätzliches Kurspotenzial bietet die am 3. August eingereichte Schadensersatzklage gegen Vodafone, die dem Case weiterhin eine erhebliche, im Aktienkurs kaum reflektierte Optionalität hinzufügt.



Rückkehr zum Wachstum im zweiten Quartal: Nach einem rechnerisch rd. -13% schwachen Q1/26 (ggü. Q1/25) drehte der Umsatz in Q2/26 auf +7,4% yoy auf EUR 9,8 Mio. (Q2/25: EUR 9,2 Mio.). Getragen wurde dies nicht von höherem Volumen - die Absatzmenge sank um 13,1% auf 86k Stück -, sondern von einem bewusst höherpreisigen Mix: Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 7,6% yoy auf 99,0 EUR, der Rohertrag pro Stück um 18,2% auf 52,0 EUR. Die aktive Kundenbasis wuchs um 18,6% auf 17.000.



Bereinigtes EBITDA in Q2 durch Sondereffekte belastet, H1 klar positiv: Der Rohertrag legte ggü. Q2/25 um 9,7% auf 4,8 Mio. EUR zu, die Marge kletterte auf 48,8% (Q2/25: 47,8%). EBIT (-454 TEUR; Vj.: -615 TEUR ) und EBT (-493 TEUR; Vj.: -647 TEUR) verbesserten sich ggü. dem Vorjahresquartal deutlich, gestützt vom im April 2025 abgeschlossenen Kostensenkungsprogramm (Personalkosten -28% ggü. H1/24). Auf bereinigter EBITDA-Basis fiel Q2/26 mit -0,18 Mio. EUR jedoch hinter Q2/25 (+0,07 Mio. EUR) zurück - Ursächlich hierfür ist ein Basiseffekt bei den Bereinigungen, die im Vorjahresquartal umfangreicher ausfielen und nun deutlich zurückhaltender vorgenommen wurden, was wir als Ausdruck einer konservativeren und damit noch aussagekräftigeren Ergebnisqualität werten. Kumuliert bleibt H1/26 mit einem bereinigtem EBITDA von TEUR 20 (H1/25: TEUR -478) leicht im positiven Bereich.



Vodafone-Klage bleibt der zentrale Kurstreiber: Am 3. August reichte die Juwelo Deutschland GmbH gemeinsam mit drei weiteren Klägern Schadensersatzklage gegen zwei Vodafone-Gesellschaften wegen mutmaßlich seit 14 Jahren überhöhter Kabeleinspeiseentgelte ein, gestützt durch drei unabhängige Gutachten. Die geltend gemachte Schadenssumme liegt der Pressemitteilung zufolge im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und summiert sich nach unseren Informationen auf etwa 180 Mio. EUR. Bezogen auf die ausstehende Aktienanzahl von 5,93 Mio. Stück entspricht dies einem potenziellen Brutto-Zufluss von bis zu 30,00 EUR je Aktie abzgl. Kosten für den Prozessfinanzierer. Da der Prozessfinanzierer sämtliche Verfahrenskosten übernimmt, trägt elumeo kein finanzielles Downside-Risiko - für Aktionäre stellt die Klage somit eine im Kurs nicht reflektierte Option dar: Selbst bei signifikanten Erfolgsabschlägen oder Vergleichen übersteigt der Wert der Forderung die aktuelle Marktkapitalisierung (ca. 12 Mio. EUR) um ein Vielfaches.



Kernaspekte des Verfahrens: Vollständige Risikoentlastung: Es besteht kein negatives Risiko für das operative Ergebnis durch Prozesskosten.

Rechtliche Unterfütterung: Die Finanzierungszusage unterstreicht die Substanz der Ansprüche, die durch drei unabhängige kartellrechtliche Gutachten gestützt werden. Dass sich dem Verfahren weitere Kläger angeschlossen haben, unterstreicht die Solidität der juristischen Argumentation zusätzlich.

Operativer Ergebniseffekt: Im Falle eines erfolgreichen Ausgangs winkt neben Einmalzahlungen eine dauerhafte Reduzierung der Kabel-Einspeiseentgelte um bis zu 1,4 Mio. EUR p.a.

Guidance bestätigt: Das Management bestätigte die Jahresguidance (Umsatz -7% bis +10%, Rohertragsmarge 47-49%, bereinigtes EBITDA EUR -0,5 bis 1,5 Mio.) auf der Konferenz. Nach dem deutlichen Umsatzanstieg in Q2 dürfte die Topline-Spanne u.E. jedoch in naher Zukunft auf 0 - 10% eingegrenzt werden.



Fazit: Die Q2-Beschleunigung bestätigt den eingeschlagenen Margen-vor-Volumen-Kurs, während die Vodafone-Klage eine im Kurs kaum reflektierte Option darstellt. Wir bestätigen unser DCF-basiertes Kursziel von 2,80 EUR (exklusive möglicher Zuflüsse aus dem Klageverfahren) sowie unsere Kaufen-Empfehlung.







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