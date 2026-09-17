Die Hensoldt-Aktie zeigt sich trotz eines starken operativen Umfelds weiter angeschlagen. Der Kurs liegt aktuell bei 77,51 Euro und damit deutlich unter dem früheren Rekordhoch. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand des Rüstungselektronik-Konzerns auf mehr als 10 Milliarden Euro.Milliardenaufträge, aber kein Kursfeuerwerk Operativ läuft es bei Hensoldt dynamisch. Im ersten Halbjahr hat sich der Auftragseingang nahezu verdoppelt, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de