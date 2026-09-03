Die Gabler Group, ein Spezialist für alles, was aus dem Turm eines U-Boot herausfährt, die Verarbeitungen von Rohdaten aus Unterwassersensoren und von Unterwasser-Energielösungen, hat kürzlich seine Halbjahresdaten vorgelegt und sieht sich in seiner Wachstumsstrategie bestätigt. Die Aktie bewegt sich, seit dem Börsengang Anfang März, unter starken Schwankungen, seitwärts. Kann ein Ausbruch nach oben gelingen? Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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